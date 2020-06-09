Михаил Ефремов согласился на домашний арест

Актер Михаил Ефремов в ходе заседания суда согласился на домашний арест по уголовному делу о смертельном ДТП в Центре Москвы, передает ТАСС.

Он сообщил, что достиг такой договоренности со следствием.

По словам артиста, «все это» произошло «чудовищно».

Ранее Ефремов в зале Таганского суда столицы признал свою вину.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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