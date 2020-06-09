Михаил Ефремов согласился на домашний арест
Актер Михаил Ефремов в ходе заседания суда согласился на домашний арест по уголовному делу о смертельном ДТП в Центре Москвы, передает ТАСС.
Он сообщил, что достиг такой договоренности со следствием.
По словам артиста, «все это» произошло «чудовищно».
Ранее Ефремов в зале Таганского суда столицы признал свою вину.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Следствие просит отправить Михаила Ефремова под домашний арест
— Ефремова привезли в суд Москвы для избрания меры пресечения