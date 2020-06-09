В анализах попавшего в ДТП Ефремова нашли следы наркотиков

В крови и моче актера Михаила Ефремова после анализов были обнаружены наркотики, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на акт медицинского освидетельствования артиста.

В частности, в анализах были найдены следы кокаина и каннабиноидов. Также из документа следует, что перед смертельным ДТП 8 июня Ефремов употреблял алкоголь.

Источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС подтвердил обнаружение наркотиков в анализах артиста. Источник уточнил, что наркотики выводятся из организма не сразу, и какое-то время их следы присутствуют в крови после последнего употребления.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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