Стал известен маршрут Михаила Ефремова перед смертельным ДТП

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Телеканал «360» опубликовал карту маршрута актера Михаила Ефремова перед смертельным ДТП, участником которого он стал накануне.

Известно, что вечером 8 мая машина артиста была замечена во дворе Большого Могильцевского переулка. Он живет неподалеку от этого места на Плотниковом переулке. Затем Ефремов направился в Глазовский переулок, откуда выехал на Садовое кольцо. Он едва не стал участником ДТП при выезде на Смоленский бульвар, где после врезался в курьерский фургон. Перед аварией он проехал 2,5 километра.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Скорая отказалась госпитализировать Михаила Ефремова

Ефремову вызвали скорую помощь перед допросом о ДТП

В Кремле отреагировали на призыв лишить Ефремова наград и званий после ДТП