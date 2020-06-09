Стал известен маршрут Михаила Ефремова перед смертельным ДТП

Телеканал «360» опубликовал карту маршрута актера Михаила Ефремова перед смертельным ДТП, участником которого он стал накануне.

Известно, что вечером 8 мая машина артиста была замечена во дворе Большого Могильцевского переулка. Он живет неподалеку от этого места на Плотниковом переулке. Затем Ефремов направился в Глазовский переулок, откуда выехал на Садовое кольцо. Он едва не стал участником ДТП при выезде на Смоленский бульвар, где после врезался в курьерский фургон. Перед аварией он проехал 2,5 километра.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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