Милонов потребовал лишить Ефремова всех званий после смертельного ДТП

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал лишить актера Михаила Ефремова всех ролей и званий после смертельного ДТП, произошедшего в центре Москвы 8 июня.

По его словам, он уже требовал сдать Ефремова на принудительное лечение от алкогольной зависимости. «Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма. Жалеть его нельзя. Ефремов мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов», — цитирует Милонова сайт kp.ru. «Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги», — негодует депутат. По мнению Милонова, в США с артистом бы поступили жестче, и он уже понес бы наказание.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы накануне вечером. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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