Актер Иван Стебунов заявил, что не находился в машине с Ефремовым в момент ДТП

__is_photorep_included13111891: 1

Актер Иван Стебунов заявил, что не находился в машине актера Михаила Ефремова в момент ДТП, передает Telegram-канал Mash.

Стебунов отметил, что его самого и его супруги не было в автомобиле Ефремова, они приехали на место аварии позднее.

«Сейчас все нас обвиняют, что мы были в этой машине. Нас не было, иначе мы были бы в больнице наверное», — отметил актер.

По его словам, они с женой живут рядом с местом ДТП, куда они, узнав о случившемся, приехали на такси.

Стебунов также отметил, что их сфотографировали, когда они вышли из машины.

«Мы ничего не знали», — сказал Стебунов, отметив, что не употреблял спиртное вместе с Ефремовым.

Как сообщает Mash, полиция также установила, что Ефремов в момент ДТП был в машине один.

В результате ДТП на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня автомобиль Ефремова врезался в автофургон. Водитель фургона получил сильные травмы, впоследствии мужчина скончался в больнице.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Михаилу Ефремову грозит до 12 лет заключения из-за смерти пострадавшего в ДТП с ним