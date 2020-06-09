Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в Москве

Заслуженный артист России Михаил Ефремов после ДТП в центре в Москве 8 июня был отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — уточнил собеседник.

Ранее стало известно, что умер пострадавший в ДТП с актером водитель.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы накануне вечером. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали, по некоторым данным, с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста.

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