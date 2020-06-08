Стало известно об инсульте у Армена Джигарханяна

Российский актер и режиссер Армен Джигарханян госпитализирован с инсультом, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что состояние Джигарханяна оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.

Пока родные и близкие артиста не комментировали сообщения о его госпитализации.

Летом 2019 года Джигарханян был госпитализирован для планового осмотра, хотя СМИ сообщали о его тяжелом состоянии. Известно, что в 2018 году Армен Джигарханян был госпитализирован пять раз.

84-летний Армен Джигарханян — народный артист СССР, звезда фильмов «Следствие ведут знатоки», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя» и др.

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