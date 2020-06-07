Панин прокомментировал данные о скандале на похоронах Кокшенова

Российский актер Алексей Панин прокомментировал данные СМИ о том, что он устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Актер отметил, что публикация о том, что он сделал замечание в адрес покойного во время прощания с ним, после чего Панина попросили покинуть мероприятие, является ложной.

По его словам, такие данные распространяет «желтая пресса». Кроме того, актер назвал такие публикации «враньем от первой до последней буквы».

«Они пишут такую (ерунду. — примечание «Газеты.Ru»), которую я не знаю, как прокомментировать», — заявил Панин.

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