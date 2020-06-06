Скончавшегося актера Михаила Кокшенова похоронят рядом с Гоголем

Народного артиста России Михаила Кокшенова, умершего на 84 году жизни, кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы писателя Николая Гоголя. Об этом написала в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.

По ее словам, прощание с артистом состоится в воскресенье, 7 июня, в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 мск. После этого урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.

«Недалеко от могилы Гоголя», — уточнила поэтесса.

Кокшенов умер вечером 4 июня в больнице. Ранее СМИ писали, что перед смертью Кокшенов проходил лечение в реабилитационном центре в Московской области. Осенью 2017 года он перенес инсульт. Народного артиста России выписали из больницы в январе 2018 года, после чего он на публике не появлялся, его замечали только во время прогулок во дворе дома.

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