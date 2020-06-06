Скончавшегося актера Михаила Кокшенова похоронят рядом с Гоголем

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Актер Михаил Кокшенов во время выступления на творческом вечере «Гайдай всегда Гайдай!»... Актер Михаил Кокшенов во время выступления на творческом вечере «Гайдай всегда Гайдай!»...
Актер Михаил Кокшенов во время выступления на творческом вечере «Гайдай всегда Гайдай!»...
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народного артиста России Михаила Кокшенова, умершего на 84 году жизни, кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы писателя Николая Гоголя. Об этом написала в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.

По ее словам, прощание с артистом состоится в воскресенье, 7 июня, в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 мск. После этого урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.

«Недалеко от могилы Гоголя», — уточнила поэтесса.

Кокшенов умер вечером 4 июня в больнице. Ранее СМИ писали, что перед смертью Кокшенов проходил лечение в реабилитационном центре в Московской области. Осенью 2017 года он перенес инсульт. Народного артиста России выписали из больницы в январе 2018 года, после чего он на публике не появлялся, его замечали только во время прогулок во дворе дома.

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