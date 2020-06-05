Умер участник команды КВН «Парни из Баку» Рауф Аскеров. Об этом сообщил в беседе с Trend Life актер этой команды, телеведущий, руководитель департамента телеканала ATV Вадо Коровин.

«Рауф скончался в мае, но я только сегодня узнал от моего друга из США. Из-за пандемии коронавируса даже не смогли его достойно похоронить. Рауф был очень замечательный, добрый, честный, щедрый, талантливый и солнечный человек», — рассказал Коровин.

По его словам, причиной смерти Аскерова стал инсульт.

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