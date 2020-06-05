В мультсериале «Царевны» появились персонажи с разным цветом кожи

В российском мультсериале «Царевны» о пяти волшебницах появились главные герои-мальчики, сообщают «Ведомости».

Новые персонажи отличаются от царевен цветом кожи – Васко темнокожий, смуглой кожей обладает и уроженец Китая Ван Ли.

Предположительно, это было сделано, чтобы успешнее продавать права на показ «Царевен» за границей. До «Царевен» компания «СТС Медиа» продала за рубеж права на показ мультсериала «Три кота», который сейчас смотрят в 150 странах мира.

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