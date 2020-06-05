Причиной смерти Кокшенова мог стать коронавирус

Актер Михаил Кокшенов мог умереть от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник. В последние дни Кокшенов находился в больнице.

Смерть Кокшенова подтвердила его супруга. По ее словам, он скончался вечером 4 июня.

Народный артист России Михаил Кокшенов — звезда фильмов «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди», «Ширли-мырли», «Спортлото-82» и др. В 2017 году перенес инсульт.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Скончался Михаил Кокшенов

— Михаил Кокшенов внес ясность в сообщения о его госпитализации

— Перенесший инсульт Михаил Кокшенов покинул больницу