Причиной смерти Кокшенова мог стать коронавирус
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Актер Михаил Кокшенов мог умереть от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник. В последние дни Кокшенов находился в больнице.
Смерть Кокшенова подтвердила его супруга. По ее словам, он скончался вечером 4 июня.
Народный артист России Михаил Кокшенов — звезда фильмов «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди», «Ширли-мырли», «Спортлото-82» и др. В 2017 году перенес инсульт.
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