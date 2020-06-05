Скончался Михаил Кокшенов

Актер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет, сообщила поэт Любовь Воропаева в Facebook.

Что стало причиной смерти, она не уточнила. «Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала Воропаева.

Известно, что в октябре 2017 звезда фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» перенес инсульт. Народного артиста России выписали из больницы в январе 2018 года, после чего он на публике не появлялся, его замечали только во время прогулок во дворе дома.

Осенью 2019 года в СМИ появлялась информация о том, что во время тяжелой болезни за Кокшеновым ухаживали сразу две его супруги — бывшая жена Наталья и вторая супруга Елена.