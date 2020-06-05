Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.

О смерти рассказал ее супруг, журналист Андрей Норкин. «Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — сообщил он.

Прощание с Норкиной пройдет 6 июня в 13.30 на Новодеревенском кладбище в Пушкине.

У нее осталось четверо детей — сын от предыдущего брака, дочь Александра от Андрея Норкина и двое усыновленных мальчиков.