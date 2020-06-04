В сети обсуждают роль Алексея Воробьева в новом сериале Netflix
Первые зрители обсуждают в Instagram актерскую игру российского музыканта и актера Алексея Воробьева, снявшегося в новом комедийном сериале Neflix «Космические войска».
В «Космических войсках» Воробьев играет российского военного наблюдателя Юрия Телатовича по прозвищу Бобби. «Бобби — классный и смешной персонаж», «Счастлива за тебя, упорный труд всей жизни наконец дает плоды», «Поздравляем и гордимся, ты преуспеешь и в других отличных проектах», — пишут Воробьеву на русском и на английском.
Кроме Воробьева, в сериале снялись популярные артисты Стив Карелл, Джон Малкович и др. Премьера шоу на Netflix состоялась в конце мая.
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