В сети обсуждают роль Алексея Воробьева в новом сериале Netflix

Первые зрители обсуждают в Instagram актерскую игру российского музыканта и актера Алексея Воробьева, снявшегося в новом комедийном сериале Neflix «Космические войска».

В «Космических войсках» Воробьев играет российского военного наблюдателя Юрия Телатовича по прозвищу Бобби. «Бобби — классный и смешной персонаж», «Счастлива за тебя, упорный труд всей жизни наконец дает плоды», «Поздравляем и гордимся, ты преуспеешь и в других отличных проектах», — пишут Воробьеву на русском и на английском.

Кроме Воробьева, в сериале снялись популярные артисты Стив Карелл, Джон Малкович и др. Премьера шоу на Netflix состоялась в конце мая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алексей Воробьев примерил платье в новом клипе

— Видео драки Воробьева и Гоши Куценко слили в Сеть

— Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана