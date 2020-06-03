Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением. В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что это следует считать «обретением субъектности».

«Тут несостоятельный тезис. Владимир Рудольфович мой старший коллега. Мы с ним в одном положении, поскольку мы нанятые работники на ВГТРК. Сейчас каждый из нас пойдет своим путем. Я перехожу на новый качественный уровень, обретаю еще большую субъектность», — сказала Шафран.

Она добавила, что в будущем будут новые большие проекты с ее участием. При этом ведущая затруднилась ответить на вопрос, будет ли она сотрудничать с Соловьевым.

«Я думаю, рано говорить об этом. На текущий момент будет так, как есть, а дальше пути Господни неисповедимы», — заключила журналистка.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM» следует рассматривать в качестве «повышения».

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