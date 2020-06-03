«Духа Петросяна нет»: юмориста заподозрили в отдельном от жены проживании

Юмориста Евгения Петросяна и его 31-летнюю супругу Татьяну Брухунову заподозрили в том, что они якобы проживают в разных квартирах.

Как сообщает Cosmo.ru со ссылкой на собственный источник, пара недавно заказывала антисептическую обработку своих двух квартир, расположенных на одной площадке жилого комплекса. Работник сервиса отметил, что в квартире 74-летнего Петросяна нет ничего лишнего и идеальный порядок, а в квартире Брухуновой якобы много мелочей. «Зашли в ванную — я обратил внимание, что зубная щетка электрическая, и только одна. Второй нет. Там даже духа Петросяна нет — ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи», — рассказал аноним.

Евгений Петросян и его коллега по сцене Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники утверждают, что через год после развода Петросян мог жениться снова — на Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи пока не подтверждены.

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