Marvel хочет лишить Дэдпула «взрослых» шуток

Фильмы о супергерое Дэдпуле могут лишиться «взрослых» шуток после того, как Marvel сменит рейтинг кинофраншизы с 17+ на 13+.

Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на блогершу Грейс Рэндольф, заявившую о том, что в студии идет обсуждение такой возможности.

По словам Рэндольф, фильм «Дэдпул 3» выйдет не раньше 2023 года, а до тех пор Дэдпул может появиться в других проектах Marvel. Все они могут соответствовать рейтингу 13+.

Ранее продюсер Кевин Файги заявлял, что не хочет ничего менять в характере Дэдпула, однако решение должно оставаться за Marvel и Disney.

