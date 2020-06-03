Marvel хочет лишить Дэдпула «взрослых» шуток
Фильмы о супергерое Дэдпуле могут лишиться «взрослых» шуток после того, как Marvel сменит рейтинг кинофраншизы с 17+ на 13+.
Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на блогершу Грейс Рэндольф, заявившую о том, что в студии идет обсуждение такой возможности.
По словам Рэндольф, фильм «Дэдпул 3» выйдет не раньше 2023 года, а до тех пор Дэдпул может появиться в других проектах Marvel. Все они могут соответствовать рейтингу 13+.
Ранее продюсер Кевин Файги заявлял, что не хочет ничего менять в характере Дэдпула, однако решение должно оставаться за Marvel и Disney.
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