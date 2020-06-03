Умер реставратор Марк Коляда

Скончался 86-летний почетный реставратор Санкт-Петербурга Марк Коляда, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Союза реставраторов города.

Коляда умер 31 мая 2020 года в возрасте 86 лет, проработав в реставрации более 60 лет. Большую часть из них он проработал в научно-исследовательском институте «Спецпроектреставрация», а последние 10 лет своей жизни посвятил реставрации Казанского собора. «Реставратор досконально изучил каждый сантиметр храма — фасад, колонны, купол, фундамент — и мог часами рассказывать об удивительно успешной реализации великого замысла архитектора Андрея Воронихина», — говорят о покойном в Союзе.

Кроме того, Коляда был одним из основоположников методик по реставрации деревянного зодчества в Ленинградской области. По его проектам была восстановлена усадьба Рождествено в Гатчинском районе, где в юности бывал писатель Владимир Набоков, а также церкви Святого Георгия Победоносца, Святого Николая Чудотворца и Димитрия Солунского Мироточивого в Ленинградской области.