Картина Айвазовского «Неаполитанский залив» продана на аукционе почти за $3 млн

Картина «Неаполитанский залив» мариниста Ивана Айвазовского стала топ-лотом онлайн-торгов произведениями русской живописи 2 июня, проводимых аукционным домом Sotheby's. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, полотно, написанное в 1878 году, было продано почти за $2,9 млн.

Отмечается, что оценочная стоимость топ-лота была превышена более чем в два раза.

На данном аукционе была продана еще одна картина Айвазовского — «Проходящий корабль лунной ночью» 1868 года. Она также была реализована со значительным превышение оценочной стоимости. Полотно ушло с молотка за $548 тыс. при оценке в $190-250 тыс.