Стало известно, когда продолжатся съемки фильма «Миссия невыполнима 7»

Съемки седьмого кинофильма серии «Миссия невыполнима» будут продолжены в сентябре, передает Variety со ссылкой на заявление актера Саймона Пегга.

В картине Пегг исполняет роль Бенджи Данна. Он уточнил, что члены съемочной команды будут соблюдать необходимые меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса, и сдавать тесты на заболевание.

В частности, съемки пройдут в Великобритании и Италии. Закончить съемочный процесс планируется в мае 2021 года. Премьера картины запланирована на 19 ноября 2021 года, восьмой части франшизы «Миссия невыполнима» — на 4 ноября 2022 года.

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