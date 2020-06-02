Названа новая ведущая «Дома-2»
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Блогер Саша Спилберг придет на телепроект «Дом-2» в качестве ведущей, сообщает телеканал ТНТ.
Одна из самых популярных девушек Рунета отведет два «лобных места» вместо Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Утверждается, что Спилберг на проекте хочет защитить девушек от нападок мужчин и изменить отношение мужчин к участницам проекта.
Также Саша Спилберг представит новых участников шоу в рамках проекта «Дом-2. Новые лица». Сама Спилберг строить романтические отношения на популярном реалити-шоу не будет — у нее уже есть бойфренд.
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