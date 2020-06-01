Джеймс Кэмерон вернулся на съемочную площадку «Аватара»
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Режиссер Джеймс Кэмерон вернулся на съемочную площадку «Аватара» в Новую Зеландию, рассказал продюсер картины Джон Ландау в Instagram.
Кэмерон совершил 13-часовой прямой перелет из Лос-Анджелеса в Веллингтон. Теперь ему придется 14 дней провести на карантине — таковы требования новозеландских властей.
Съемки сиквела «Аватара» пришлось прервать в марте из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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