Онлайн-воссоединение звезд «Властелина колец» набрало миллион просмотров

Передача актера Джоша Гада «Воссоединение на расстоянии» со звездами и авторами кинотрилогии «Властелин колец» собрала более миллиона просмотров на YouTube.

Рубеж в миллион просмотров был преодолен менее чем за сутки после публикации. В онлайн-видеоконференции Гада приняли участие режиссер Питер Джексон, сценаристка Филиппа Бойенс, композитор Говард Шор, звезды картины Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Вигго Мортенсен, Джон Рис-Дэвис, Орландо Блум, Шон Бин, Лив Тайлер и другие. Актер Билли Бойд, исполнивший в кинотрилогии роль Перегрина Тука, исполнил звучавшую в фильме песню Edge of Night.

Трилогия «Властелин колец» выходила в кино с 2001 по 2003 год. С 2012 по 2014 год Питер Джексон выпускал трилогию «Хоббит» — приквел событий «Властелина колец».

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