Дочь Михаила Ефремова хочет жениться на девушке за границей

Дочь заслуженного артиста Михаила Ефремова в эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказала о том, что считает себя небинарной персоной.

Поэтому она периодически говорит о себе в мужском роде, а периодически в женском. Также, по ее словам, она встречается с девушкой. «Отец знает: мы с ним несколько раз говорили на эту тему, и он относится к этому более-менее нейтрально. Мне в этом плане повезло», — рассказала Анна-Мария, добавив, что у нее есть планы переехать в Англию и жениться на девушке, а также усыновить ребенка.

Анна-Мария Ефремова — дочь популярного актера от отношений с актрисой Ксенией Качалиной. Всего у Михаила Ефремова шестеро детей.

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