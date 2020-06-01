Дж. К. Симмонс продолжит сниматься в «Человеке-пауке»

Актер Дж. К. Симмонс продолжит сниматься в фильмах о Человеке-пауке, сообщает Entertainment Weekly.

Симмонс играл врага Человека-паука — издателя Джей Джона Джеймсона — в трилогии Сэма Рэйми, но не появлялся в дилогии Марка Уэбба. Он снова появился в «Человеке-пауке: Вдали от дома» Джона Уоттса.

Дж. К. Симмонс признался, что в пробах на роль участвовали и артисты намного известнее, чем он. Сейчас Симмонс подписал контракт на съемки сразу в четырех новых фильмах.

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