Воссоединение актеров «Властелина колец» растрогало зрителей

Актер Джош Гад в своей YouTube-передаче «Воссоединение на расстоянии» собрал вместе авторов и актеров трилогии «Властелин колец».

К его онлайн-конференции присоединились режиссер Питер Джексон, сценаристка Филиппа Бойенс, и композитор Говард Шор, исполнители главных ролей Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Джон Рис-Дэвис, Орландо Блум, Шон Бин, Лив Тайлер и другие. Артисты зачитывали сцены из фильма и демонстрировали соответствующий реквизит.

В конце видео шотландский актер Билли Бойд, исполнивший Перегрина Тука в кинотрилогии, исполнил звучавшую в фильме песню Edge of Night. «О боже, я расплакалась, эти люди — настоящая семья», «Невозможно переоценить этот замечательный состав за все, что они сделали для нас», — пишут в комментариях растроганные зрители.

Трилогия «Властелин колец» выходила в кино с 2001 по 2003 год.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российский космический хоррор «Спутник» посмотрели более миллиона раз

— Онлайн-концерт «Евровидения-2020» посмотрели более 70 млн зрителей

— Клип Little Big для «Евровидения» может побить рекорд Нетты Барзилай