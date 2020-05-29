Лувр готовится принять посетителей 6 июля
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Парижский Лувр готовится принять первых после пандемии коронавируса посетителей 6 июля, пишет ТАСС.
«Сотрудники готовят открытие музея Эжена Делакруа с 22 июня, Лувр - к открытию 6 июля», — говорится в сообщении пресс-службы музея.
Отмечается, что посетители смогут бронировать билеты с 15 июня. В музее нужно будет соблюдать санитарные меры и носить маски.
С середины марта Лувр и другие французские музеи закрылись из-за пандемии коронавируса.
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