Лувр готовится принять посетителей 6 июля

Парижский Лувр готовится принять первых после пандемии коронавируса посетителей 6 июля, пишет ТАСС.

«Сотрудники готовят открытие музея Эжена Делакруа с 22 июня, Лувр - к открытию 6 июля», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

Отмечается, что посетители смогут бронировать билеты с 15 июня. В музее нужно будет соблюдать санитарные меры и носить маски.

С середины марта Лувр и другие французские музеи закрылись из-за пандемии коронавируса.

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