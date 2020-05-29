Директор Началовой ответила на критику памятника на могиле певицы

Директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева ответила в Instagram на вопросы о выборе памятника на могиле артистки.

Она объяснила, что для памятника выбран портрет, который очень нравился Началовой. «Это фото мы с Юлей ставили много раз в анонсы и на афиши. Никогда мы не разговаривали о том, какое свое фото она бы хотела видеть после себя. Поэтому выбирали сами — друзья, мама, папа», — рассказала она. Также она отреагировала на критику со стороны тех, кто счел памятник слишком лаконичным. «Он достаточно лаконичный, интеллигентный и выразительный и выполнен в контрастных черно-белых тонах, потому что таков выбор и вкус семьи. Мною, например, полностью поддержанный», — сообщила Исаева, добавив, что памятник еще находится в работе и ему недостает важного элемента.

Юлия Началова скончалась в марте 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Представительница Началовой объяснила смысл слов на могильном памятнике певицы

— На могиле Юлии Началовой появился черный памятник

— Драгоценности Юлии Началовой нашлись у представительницы певицы