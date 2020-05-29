Коллекция картин Порошенко арестована на Украине

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины арестовали коллекцию картин экс-президента страны Петра Порошенко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея имени Ивана Гончара в Киеве.

Как сообщили в музее, назвавшийся следователем человек представил работникам музея решение Печерского районного суда об аресте имущества — частной коллекции картин семьи Порошенко. Также правоохранители попросили написать от руки расписку о получении этого постановления. Директору музея сообщили, что незаконные действия с этой коллекцией повлекут уголовную ответственность.

В музее отмечают, что следователь не ответил на вопросы, какие именно действия являются незаконными и может ли музей проводить выставку.

Ранее украинские правоохранители взломали дверь в музей для проведения обыска и вступили в потасовку с депутатами от партии Порошенко «Европейская солидарность». В ходе конфликта были изъяты таможенные декларации о ввозе картин, проходящих по делу о контрабанде, в котором упоминается имя Порошенко.

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