«Би-2» сняли во время пандемии клип о депрессии

Рок-группа «Би-2» опубликовала клип на песню «Депрессия», снятый в условиях санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В песне есть слова «выйдем из дома из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело». Как сообщает ТАСС со ссылкой на солиста Леву Би-2, музыка для песни была написана еще в 2017 году, а текст — в сентябре 2019 года. «Хоть песня была написана за полгода до начала распространения вируса, но удивительно подходит к нынешнему моменту», — отмечает музыкант.

Для клипа всех музыкантов снимали отдельно наедине с оператором.

Режиссером клипа стал Макс Шишкин, который снимал для группы музыкальное видео «Пекло». Он руководил съемками с помощью видеозвонков.

Песня станет частью будущего альбома группы, который музыканты планируют выпустить в 2021 году.

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