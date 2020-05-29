Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19
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Актриса Наталья Вавилова заразилась коронавирусом, сообщил в Facebook редактор Георгий Сааков.
Он рассказал, что от COVID-19 скончался муж Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров. «Скорейшего выздоровления его супруге, актрисе Наталье Вавиловой», — пожелал он.
61-летняя Наталья Вавилова — звезда картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», в фильме она сыграла одну из главных героинь Александру. Вавилова и Гаспаров познакомились на премьере фильма в 1979 году, вскоре поженились и были женаты до смерти Гаспарова.
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