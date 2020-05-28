Экс-коллеги по «Уральским пельменям» отсудили у Нетиевского 2 миллиона

Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский должен будет заплатить бывшим коллегам около 2 млн руб. за незаконное использование записанных программ коллектива, сообщает Ura.ru со ссылкой на директора шоу Евгения Орлова.

По словам Орлова, компания Нетиевского осуществляла трансляцию программ «Уральских пельменей» с нарушением лицензионных сроков. С Нетиевским судились шестеро артистов: Сергей Ершов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Дмитрий Брекоткин, Александр Попов и Дмитрий Соколов. Они потребовали компании Нетиевского и «ВБД групп» «Идея Фикс Медиа» 1,95 млн рублей за предоставление телеканалу СТС право на показ 12 программ шоу.

Как уточнил Нетиевский, судебное заседание проходило в режиме онлайн.

Нетиевский был директором ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени», в 2011 году учрежденного на паритетных началах десятью участниками шоу, среди которых были Сергей Исаев, Вячеслав Мясников и др. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, после этого между ним и бывшими коллегами начались судебные разбирательства.

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