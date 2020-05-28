Роспотребнадзор и Минкульт рассказали о работе кинотеатров во время пандемии

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры России утвердили рекомендации по работе кинотеатров.

Согласно документу о профилактических мероприятиях, после открытия кинотеатры при рассадке должны будут обеспечить дистанцию между зрителями в 1 метр. При этом в остальных зонах кинотеатра, включая бар, нужно будет соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 м. Посетителям рекомендовано носить маски, а сотрудники обязаны быть в масках и перчатках, которые будут регулярно менять.

В местах общего пользования будет обеспечена возможность обработать руки антисептиком или дезинфицирующими салфетками. Интервалы между сеансами будут составлять не менее 30 минут, зрителей на сеанс будут допускать не менее чем за 15 минут до начала сеанса.

В регионах кинотеатры смогут открыться по решению местных властей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Треть россиян намереваются пойти на концерты сразу после снятия ограничений

— В Минкультуре рассказали о сроке запрета на групповые посещения музеев

— Третьяковская галерея потеряла почти €3 млн из-за трехмесячного карантина