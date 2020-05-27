Новая избранница Жигунова отреагировала на навязчивые сравнения с Заворотнюк

Журналистка Виктория Ворожбит, которую называют новой избранницей актера Сергея Жигунова, ответила на сравнения с его предыдущей пассией Анастасией Заворотнюк, которыми навязчивые фолловеры продолжают атаковать ее Instagram.

В очередном комментарии ей написали: «Да вы просто Настя Заворотнюк!». «Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит», — ответила она. «Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», — добавила позже Ворожбит.

Женщина пока не подтверждала официально свой роман с артистом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сосед Жигунова подтвердил его роман с копией Заворотнюк

— Жигунова уличили в романе с копией Заворотнюк