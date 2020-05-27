Режиссер «Грани будущего» отправит Тома Круза в космос в новом боевике

Режиссер фильма «Грань будущего» Даг Лайман займется боевиком с Томом Крузом, съемки которого частично или полностью будут проходить в космосе.

Как сообщает Deadline, Лайман изначально работал над пока безымянным проектом как режиссер. Фильм он задумал вместе с Крузом, проект будет реализован при участии компании Илона Маска SpaceX и американского космического агентства NASA.

О чем именно будет картина, пока неизвестно.

Фантастический боевик о противостоянии с инопланетянами «Грань будущего» вышел в 2014 году, главную роль в нем также сыграл Том Круз.

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