Режиссер «Грани будущего» отправит Тома Круза в космос в новом боевике
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Режиссер фильма «Грань будущего» Даг Лайман займется боевиком с Томом Крузом, съемки которого частично или полностью будут проходить в космосе.
Как сообщает Deadline, Лайман изначально работал над пока безымянным проектом как режиссер. Фильм он задумал вместе с Крузом, проект будет реализован при участии компании Илона Маска SpaceX и американского космического агентства NASA.
О чем именно будет картина, пока неизвестно.
Фантастический боевик о противостоянии с инопланетянами «Грань будущего» вышел в 2014 году, главную роль в нем также сыграл Том Круз.
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