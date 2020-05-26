Андреа Бочелли переболел коронавирусом и стал донором плазмы
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Итальянский тенор Андреа Бочелли переболел новой коронавирусной инфекцией, передает ANSA.
Диагноз исполнителю поставили еще 10 марта. Бочелли сдал тест на COVID-19, и он показал положительный результат.
Тенор рассказал, что переболел практически без симптомов. После выздоровления он стал донором плазмы крови для лечения пациентов с коронавирусом.
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