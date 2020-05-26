Концерт Matrang и российский комедийный хоррор в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на среду, 27 мая.

Вечером в Okko состоится концерт Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов), в чьей музыке отлично сосуществуют хип-хоп, поп и электроника. Широкой аудитории артист наиболее известен по своему суперхиту «Медуза», вышедшему в 2018 году. Выступление Matrang, члена лейбла Басты Gazgolder, пройдет в рамках проекта «Шоу ON!».

А уже ближе к ночи подписчикам Okko следует обратить особое внимание на одну из главных киноновинок текущей недели — комедийный хоррор «Внутренний огонь». По сюжету ленты Михаила Марескина, отражающей реальную жизнь в России нулевых, четыре незнакомца встречаются в квартире бывшего наркобарона. Сам хозяин опаздывает, и его гостям остается лишь ждать его и общаться. При этом у каждого из них свой мотив: первый пришел просить денег, второй — хочет добыть оружие, третий — намерен шантажировать, четвертый — убить одного из самих незнакомцев. Сюрреалистическая черная комедия, получившая приз на международном кинофестивале Winter Film Awards, эксклюзивно доступна только для подписчиков Okko.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

9:00 — силовая тренировка, направленная на развитие грудных мышц, в рамках проекта #ФитнесПротивВируса, с помощью которого подписчики Okko могут оставаться в отличной физической форме не выходя из дома;

12:00 — образовательно-развлекательный мультфильм «Астрономия для самых маленьких». Вместе с милыми анимационными героями юные зрители отправятся в увлекательное путешествие по бескрайней Вселенной;

День

14:00 — рецепт лосося на дощечке из серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School»;

16:00 — лекция «Заха Хадид» о прославленном ирако-британском архитекторе и дизайнере. На ее счету такие известные проекты, как Центр водных видов спорта для Олимпийских игр в Лондоне и Большой художественный музей Мичиганского университета в США. Именно Хадид стала первой в истории женщиной, награжденной Притцкеровской премией (она присуждается за достижения в области архитектуры);

Вечер

19:00 — концерт Matrang;

21:00 — Цикл для детей «Бабушкины сказки». Это коллекция самых интересных сказок, которые можно как и просто слушать, так еще и смотреть: благодаря красочным иллюстрациям истории покажутся на порядок увлекательнее;

22:00 — эксклюзивный показ комедийного хоррора «Внутренний огонь».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.