Netflix опубликовал трейлер последнего сезона «Тьмы»

Стриминговый сервис Netlix опубликовал тизер третьего, последнего сезона немецкого научно-фантастического триллера «Тьма».

Действие сериала разворачивается вокруг историй четырех семей, проживающих в вымышленном немецком городке Винден. Сюжет разворачивается не только в нашем времени, но также в прошлом и будущем.

Премьера третьего сезона состоится 27 июня. Второй сезон сериала вышел на Netflix 21 июня 2019 года.

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