Познер предупредил США о гражданской войне

Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс-эфире» в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.

По словам Познера, страна по-настоящему разделилась. «То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны», – сказал Познер, объяснив, что такое разделение напоминает времена войны Севера и Юга и связано с диаметрально противоположными политическими взглядами у населения .

Вспоминая свои годы жизни в Америке, Познер подчеркнул, что тогда страна не была так разделена. При этом Познер не сомневается, что в противостоянии США–Китай однозначно победит Китай благодаря мощному вооружению и дисциплине.

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