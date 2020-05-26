Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс-эфире» в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
По словам Познера, страна по-настоящему разделилась. «То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны», – сказал Познер, объяснив, что такое разделение напоминает времена войны Севера и Юга и связано с диаметрально противоположными политическими взглядами у населения .
Вспоминая свои годы жизни в Америке, Познер подчеркнул, что тогда страна не была так разделена. При этом Познер не сомневается, что в противостоянии США–Китай однозначно победит Китай благодаря мощному вооружению и дисциплине.
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