Скончался цирковой артист Тамерлан Нугзаров

Народный артист РСФСР и известный цирковой наездник Тамерлан Нугзаров скончался в возрасте 77 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Росгосцирка.

«Скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров <...> Тамерлан Темирсалтанович был не просто артистом, дрессировщиком, режиссёром… Он был всадником, покоряющим сердца», — говорится в сообщении.

О причинах смерти артиста в настоящее время не сообщается, как о дате церемонии прощания с артистом.

Тамерлан Нугзаров родился 1 июня 1942 года в Орджоникидзе. Карьеру в цирке начал в 15 лет. Вместе со своим коллективом побывал в 25 странах мира, был награжден высшими наградами зарубежных цирковых фестивалей, в том числе «Золотым клоуном» в Монако, «Платиновой звездой» в Италии и цирковым «Оскаром» в США.

Для жителей России стал известным благодаря роли маршала Георгия Жукова в военно-патриотическом спектакле «Салют Победы!».