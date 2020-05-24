Актриса Алена Бабенко госпитализирована с COVID-19

Заслуженная артистка России Алена Бабенко госпитализирована с новой коронавирусной инфекцией. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Актриса рассказала, что отказалась от участия в проекте «Танцы со звездами» и самоизолировалась при первых признаках недомогания. Среди симптомов Бабенко отметила слабость и высокую температуру.

«Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает», – написала актриса.

По состоянию на 24 мая, в России зафиксирован 344 481 случай новой коронавирусной инфекции, из них 3541 – с летальным исходом. Вылечились 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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