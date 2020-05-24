Заявивший о «чудовищном положении» артистов Пригожин ответил на реакцию Шнурова

Заявивший о том, что из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19 некоторые артисты оказались в «чудовищном положении», продюсер Иосиф Пригожин ответил на реакцию музыканта Сергея Шнурова на его слова. Комментарий был опубликован в Instagram.

Продюсер отметил, что его слова были вырваны из контекста, и призвал певца прежде разобраться в его словах.

Он подчеркнул, что имел в виду всех представителей творческих профессий, начиная от артистов театра и заканчивая артистами цирка, которые не имеют других навыков заработка денег, поскольку посвятили всю жизнь творчеству.

Пригожин призвал Шнурова обратить внимание на тех, кто еще не добрался до вершин «музыкального Олимпа», поскольку стриминговые платформы не обеспечивают артиста финансами в полном объеме.

Кроме того, продюсер указал на важность проявлять внимание к тому, «что мы говорим и делаем», потому что «сегодня страдают все».

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