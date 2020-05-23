Захватчик банка в Москве требовал привезти к нему Ольгу Бузову
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Захвативший банк в центре Москвы мужчина требовал привезти к нему певицу Ольгу Бузову. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам злоумышленника, «она у него что-то украла».
Известно, что мужчину задержали. С ним проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом.
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