Захватчик банка в Москве требовал привезти к нему Ольгу Бузову

Захвативший банк в центре Москвы мужчина требовал привезти к нему певицу Ольгу Бузову. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам злоумышленника, «она у него что-то украла».

Известно, что мужчину задержали. С ним проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом.

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