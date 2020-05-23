Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Российский певец Сергей Лазарев признался в эфире шоу на НТВ, что разочаровался в карьере.

По его словам, разочарование в карьере наступило из-за принципов составления хит-парадов. Лазарев полагает, что такие музыкальные списки покупаются за деньги, а не составляются с учетом заслуг артистов.

«Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились <...> Это ужасно», — констатировал он.

Также Лазарев заявил, что некоторым современным артистам в российском шоу-бизнесе не хватает вкуса и чувства собственного достоинства.

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