Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
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Российский певец Сергей Лазарев признался в эфире шоу на НТВ, что разочаровался в карьере.
По его словам, разочарование в карьере наступило из-за принципов составления хит-парадов. Лазарев полагает, что такие музыкальные списки покупаются за деньги, а не составляются с учетом заслуг артистов.
«Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились <...> Это ужасно», — констатировал он.
Также Лазарев заявил, что некоторым современным артистам в российском шоу-бизнесе не хватает вкуса и чувства собственного достоинства.
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