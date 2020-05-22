Леди Гага показала клип на песню «Rain on Me» с Арианой Гранде

Американская певица Леди Гага опубликовала клип на песню «Rain on Me». Ролик был размещен на YouTube-канале.

Композиция вошла трек-лист будущего альбома Гаги «Chromatica», который станет шестой студийной работой исполнительницы. Релиз альбома запланирован на 29 мая.

В видеоклипе также приняла участие певица Ариана Гранде, совместно с которой была записана данная композиция. В ролике станцевали под дождем в ярких костюмах на фоне мрачного мегаполиса. Пользователи сравнили декорации клипа с фильмом «Бегущий по лезвию».

За три часа клип уже собрал более 1,2 млн просмотров.

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