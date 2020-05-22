Павел Гусев заявил, что не называл аудиторию Никиты Михалкова «быдляком»

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев удивился нецензурному выпаду в свой адрес со стороны Никиты Михалкова.

В беседе с «Газетой.Ru» Гусев рассказал, что давно дружит с Михалковым. Он также добавил, что не давал интервью изданию Daily Storm, которое послужило поводом для критики со стороны режиссера.

«Я только сейчас услышал об этом. Мы с Михалковым давно знакомы, дружим. Это похоже на какой-то фейк. Я ничего не говорил про него. Я о Михалкове вообще воздерживаюсь говорить. Я Daily Storm не давал интервью. Что это вообще такое? Я такого не мог сказать . Вообще никогда об аудитории кого-либо не говорю. Любая аудитория – это нормально. Я никогда не оцениваю аудиторию, это не мои слова», — сказал главред «МК».

Ранее Михалков опубликовал на своем YouTube-канале новый выпуск «Бесогона», где заявил, что Гусев оскорбил его аудиторию. В качестве примера он привел цитату из интервью Гусева изданию Daily Storm. В нем журналист признался, что не смотрит передачу Михалкова, поскольку она «на быдляк рассчитана».

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