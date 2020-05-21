Сын Цоя хочет зарегистрировать бренд «Кино»

Сын покойного лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал заявку на регистрацию бренда «Кино» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), передает агентство «Москва».

Заявка по коду классификатора № 41 позволяет использовать бренд при книгоиздательстве, присваивании названий клубам, производстве музыки и кино, а также оказании других творческих услуг.

Александр Цой — рок-музыкант и дизайнер, запустил сольный проект «Ронин» в 2017 году.

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