Сын Цоя хочет зарегистрировать бренд «Кино»
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Сын покойного лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал заявку на регистрацию бренда «Кино» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), передает агентство «Москва».
Заявка по коду классификатора № 41 позволяет использовать бренд при книгоиздательстве, присваивании названий клубам, производстве музыки и кино, а также оказании других творческих услуг.
Александр Цой — рок-музыкант и дизайнер, запустил сольный проект «Ронин» в 2017 году.
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