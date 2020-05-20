«Исповедь неполноценного человека» и спектакль по Лермонтову в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на четверг, 21 мая.

Главная премьера дня — антиутопическое аниме «Human Lost: Исповедь неполноценного человека», снятое по книге известного японского автора Осаму Дадзая. Действие фильма режиссера Фуминори Кидзаки происходит в Токио в 2036 году, когда медицинские технологии достигли небывалых высот. Благодаря вживленным в организм наноустройствам человек может прожить 120 лет без заболеваний и необходимости лечения травм. Обратной стороной революционного изобретения стало ярко выраженное социальное и экономическое расслоение, падение морали, сильное загрязнение окружающей среды и феномен потери человечности, когда отключенные от наноустройства люди приобретают уродства и становятся уязвимыми к болезням и увечьям. Эта история рассказана через наркомана и «неполноценного человека» Оба Ёдзу, который присоединяется к байкерской банде и сталкивается с кошмарным открытием во время вторжения на территорию общественной элиты общества.

Также в четверг на сервисе состоится премьера спектакля «Маскарад» по поэтической драме Михаила Лермонтова. Классический спектакль о мятежном петербургском обществе 1830-х годов поставлен народным артистом России Андреем Житинкиным на сцене Малого театра. Музыку для спектакля написали народный артист СССР Арам Хачатурян и немецкий композитор Иоганнес Брамс.

Полная программа дня выглядит следующим образом:

Утро

09.00 — тренировка «Total Stretch: антистресс-программа» для растяжки всего тела, снятия мышечного напряжения, улучшения гибкости суставов и последующего глубокого расслабления;

12.00 — образовательный мультсериал об искусстве «Черный квадрат» об ожившей картине Казимира Малевича, которая покидает холст и отправляется в увлекательное путешествие;

День

14.00 — в рамках кулинарных видеоуроков «Готовим с Novikov school» шеф-повар Яна Першина научит вас рецепту классической лазаньи;

16.00 — премьера аниме-антиутопии «Human Lost: Исповедь неполноценного человека» о расслоении общества в недалеком будущем, когда будут изобретены устройства для долгой жизни без болезней;

Вечер

19.00 — классический спектакль «Маскарад» по пьесе Лермонтова о мятежном петербургском обществе 1830-х годов с Борисом Клюевым в главной роли;

21.00 — актриса Мария Баева прочитает детям сказку Редьярда Киплинга «Слоненок», в которой раскроет секрет появления хоботов у слонов. По версии автора, любопытный слоненок задавал много вопросов и однажды захотел узнать, чем обедает крокодил, но тот схватил его за нос и стал затягивать в воду;

22.00 — медитация для глубокого сна под звуки африканской саванны для тех, что соскучился по пению птиц и шуму ветра.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.