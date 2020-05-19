Анна Семенович пожаловалась на травму ноги

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram о травме ноги.

По словам Семенович, она подвернула ногу, после чего нога опухла. «Это обычное растяжение связок, и скоро все пройдет. Пока немного хромаю, берегите себя», — успокоила артистка своих поклонников.

В комментариях фанаты советуют Анне Семенович народные способы лечения растяжения и предупреждают об осложнениях, возможных, если певица не даст ноге восстановиться после травмы.

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